Balıklarını beslemek için izin istedi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerindeki akvaryumdaki balıkları aç kalan vatandaş, sosyal medya üzerinden Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden izin istedi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasınon üçüncü gününde Trabzon'da yaşayan Hasan Yazıcı, işyerindeki akvaryumda beslediği balıklarının aç kalması üzerine, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden balıklarını yemlemek için izin talebinde bulundu.

Yazıcı, "İşyerimde akvaryumum var, içinde balıklar var ve 3 gündür açlar. Evim Çukurçayır'da iş yerim Yenicuma'da. 1 kilometre mesafe. Bu balıklarımızın ölmelerini, hele de açlıktan ölmelerini istemiyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz sadece 20 dakikalığına izin istiyoruz." paylaşımında bulundu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ise Yazıcı'ya, "Balıklarınıza yem verip dönebilirsiniz. Alınan tedbirler bizlerin Sağlığı için... İyi günler dileriz." şeklinde cevap verdi.

İş yerine giderek balıklarını besleyen Yazıcı, o anları paylaşarak Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.