Hem deprem hem de sel çamura döndürmüştü! İşte Balıklıgöl'ün son hali

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ardından bir ismin daha adaylığı kesinleşti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'ün suyunun rengi çamura döndü ve bazı noktalarında hasar oluştu. Suyu durulmaya başlayan Balıklıgöl'ü bu kez de sel felaketi vurdu. Göl, yeniden çamur rengini aldı.

NORMAL RENGİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla göldeki suyun rengi normale dönmeye, buna bağlı olarak balıklar da yeniden gözükmeye başladı. Yem atılmasının yasak olduğu göle sürekli temiz oksijen pompalanıyor.

EKİPLER SELİN İZLERİNİ SİLİNMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta yaşanan selin oluşturduğu hasarın giderilmesine ve sokakların temizlenmesine yönelik çalışmalara da devam ediliyor. Bölgede çalışma yapan ekipler, hasar alan binaların çamurlu olan dış duvarlarını köpüklü suyla yıkayıp, boyayarak selin izlerini silmeye çalışıyor.

İşte Balıklıgöl'ün son hali;