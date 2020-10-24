Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu - Son Dakika

Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu

24.10.2020 07:52
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu, System.String[]

DÜZCE'de, restoran işleten Engin Topal, kırmızı et sevmeyenler için balıklı pide yapmaya başladı.

DÜZCE'de, restoran işleten Engin Topal, kırmızı et sevmeyenler için balıklı pide yapmaya başladı. Topal, herkesin balık yemesi için balıklı pide yaptıklarını, ete göre hafif olduğu için tercih edildiğini söyledi.

Düzce'de restoran işleten Engin Topal, balık tüketiminin artması ve kırmızı et sevmeyen müşterilerini memnun etmek için balıklı pide yapmaya başladı. Balıklı pidede kıyma yerine levrek, palamut, çinekop gibi balıklar kullanılıyor. Balıklar kılçıklarından temizlenerek dilimleniyor. Balıkla birlikte içine konulacak olan domates, soğan, biber gibi malzemeler ekleniyor. Daha sonra bir araya getirilen malzemeler harç yapılarak pidenin içine döşenip, fırına veriliyor.

Balıklı pide fikrini hayata geçiren Engin Topal, "Türkiye olarak çok şanslı bir ülkeyiz. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Ama balık tüketimimiz Avrupa'ya göre daha az. Bu tüketimin artması ve herkesin balık yemesi için değişik yollara başvurmak istedik. Balıklı pide yaptık. Müşterilerimiz de çok beğenmeye başladı. Çok lezzetli oluyor. Lahmacunu yapılıyor, kebabı yapılıyor. Köftesini yapacağız. Herkes balık yesin diye ve balıktan her şey olacağı için tüketim artsın bağışıklık sistemimiz güçlensin diye düşünüyoruz bunları. Ete göre biraz daha hafif olduğu için müşterilerimiz bu ürünleri tercih ediyorlar. Diyet olarak da balığı tercih ediyorlar. Bu sene balık sezonu iyi geçiyor. Ara ara fiyatta yükselmeler oluyor ama balık bol bu sezon" dedi.

Balıklı pideyi deneyen müşterilerden Esra Keser, "Ben balık yemeye geldim. Burada pidesinin yapıldığını öğrendim. İlk kez balık pidesi yememe rağmen gerçekten mükemmel ve lezzetliydi. Çok balık tadı değil de pide tadı gibi bir tadı vardı. Ama içinde balık olduğunu da biliyorsun. Gerçekten güzeldi. Çok beğendim" diye konuştu.


Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu

Balık, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu - Son Dakika

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