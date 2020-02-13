Balıklıgöl beyaza büründü - Son Dakika

Şanlıurfa'da etkili olan kar, dünyanın en büyük doğal akvaryumu olan Balıklıgöl yerleşkesinde nostaljik görüntüler oluşturdu.



Şanlıurfa'da dün akşamdan itibaren başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nde, kartpostalları aratmayan manzaralar yaşattı. Kente 3 yıl sonra kar yağdığını gören bazı vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi.



İl dışından gelen Balıklıgöl ziyaretçileri ise beyaza bürünen göl çevresinde balıklara yem attı. Güzel görüntüleri çektikleri hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.



Beyazlar içinde kalan Balıklıgöl'e hayran kaldıklarını belirten ziyaretçiler, herkesin görmesi gerektiğini ifade etti. - ŞANLIURFA