Balıklıgöl beyaza büründü - Son Dakika

Balıklıgöl beyaza büründü
20.01.2021 14:05
Balıklıgöl beyaza büründü Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası Balıklıgöl beyaza büründü.
Balıklıgöl beyaza büründü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası Balıklıgöl beyaza büründü.
Dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası tarihi ve turistik Balıklıgöl beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ve hatıra fotoğrafları çekmek isteyenler tarihi mekana akın etti. Vatandaşlar burada balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları çektirdi.
Tarihi mekanda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görsel şölen oluşturdu.
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