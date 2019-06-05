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Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu

1 saat önce

Balıklıgöl'de bayram yoğunluğuŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.
İnanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'da, kutsal mekanlarda Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl yerleşkesine akın etti. Sıcak havanın etkisini gösterdiği kentte vatandaşlar, Balıklıgöl'ün çevresindeki park ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl platosunu ziyaret edip, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Ramazan Bayramı, Balıklıgöl, Genel
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