Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği - Son Dakika
Son Dakika Genel Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği - Son Dakika

Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği

6 saat önce

Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği Cuma namazını kılmak için Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar, korona virüsüne karşı alınan tedbir dolayısıyla kapalı olan camilerde polis tarafından kapıdan geri döndürüldü.

Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği

ŞANLIURFA - Cuma namazını kılmak için Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar, korona virüsüne karşı alınan tedbir dolayısıyla kapalı olan camilerde polis tarafından kapıdan geri döndürüldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi cuma namazında boş kaldı. Caminin tüm kapıları kapatılırken, polis ve görevliler gelen vatandaşları namazlarını evlerinde kılmaları noktasında uyardı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamıştı. Şanlıurfa'da da alınan önlemler çerçevesinde camilerde sessizlik hakimdi. Dergah Cami'nin dört demir kapısı görevlilerce kapatılırken, polis önlemleri de dikkat çekti. Cami içinde ve çevresinde çok sayıda polisin görev yaptığı görüldü. Korona virüs uyarısından haberi olmayan vatandaşlardan bazıları ise cuma namazı için camiye geldi. Vatandaşlara caminin neden kapalı olduğu anlatıldı ve namazlarını evde kılmaları istendi.

Okunan ezanın ardından Dergah Cami İmamı İbrahim Onat, "Ev ve iş yerlerimizde öğle namazına kadar milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıklardan korunması için dua edelim. Allah ülkemizi, milletimizi ve tüm insanları bu ve benzeri hastalık musibetlerinden muhafaza eylesin" şeklinde anons yaptı.

Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği

Balıklıgöl, Dergah, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:16 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
14:43
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi         
14:40
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi         
10:10
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 00:42:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]