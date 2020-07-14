Balıklıgöl'deki ibadethanelere dezenfekte - Son Dakika

Balıklıgöl'deki ibadethanelere dezenfekte

Balıklıgöl'deki ibadethanelere dezenfekte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri, il genelindeki cami ve ibadethanelerde alt yapı sorunlarını giderdikten sonra dezenfekte çalışmalarını da tamamladı.

Balıklıgöl'deki ibadethanelere dezenfekte

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ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri, il genelindeki cami ve ibadethanelerde alt yapı sorunlarını giderdikten sonra dezenfekte çalışmalarını da tamamladı.

Şanlıurfa'da geçtiğimiz haftalarda başlattığı uygulama çerçevesinde cami, medrese, külliye ve Kur'an Kurslarındaki alt yapı eksikliklerini gideren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, bu kez mevcut alanların tümünde dezenfekte çalışması başlattı.

Şehir genelinde ibadet merkezlerine giderek denetimler gerçekleştiren ve meydana gelen arızalara sabah saatlerine kadar süren çalışma dahilinde müdahaleler eden ŞUSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın ikinci etap uygulaması olan dezenfekte çalışması vatandaşlardan da tam not aldı.

Vatandaşlardan Başkan Beyazgül'e teşekkür

Vatandaşların sağlığını ön planda tutan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Şanlıurfalılar, yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Tarihi Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Camisindeki çalışmalara tanıklık eden vatandaşlar, "Büyükşehir'den Allah razı olsun. Gelen yerli ve yabancı turistler de bu hijyenik ortamı gördükleri zaman memnuniyetlerini dile getiriyorlar. İbadethane çevresindeki mazgallar ile rögarlar tertemiz oldu ve kesinlikle kötü koku olmuyor. Değerlerimize böylesine önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Balıklıgöl'deki ibadethanelere dezenfekte - Son Dakika
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