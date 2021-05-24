Balıklıgöl'den aldıkları suyu çevre farkındalığı oluşturmak için bisikletle Van Gölü'ne götürüyorlar - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir grup gönüllü, çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Balıklıgöl'den aldıkları suyu, Van Gölü'ne dökmek için yola çıktı.

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği (URBİT) ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" temasıyla çevre farkındalığı oluşturmak için iş birliği yaptı.

Şanlıurfalı bisikletçiler, bu kapsamda Balıklıgöl'den pet şişeyle aldıkları suyu, 550 kilometre pedal çevirip Van Gölü'ne dökmek için hareket etti.

Organizasyon dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan URBİT Başkanı Mehmet Aslan, gölün temiz kalmasına katkı sunmak için bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Balıklıgöl'den aldıkları suyu Van'da göle boşaltacaklarını belirten Aslan, "Dünyanın en büyük akvaryumundan aldığımız temiz suyu 550 kilometre pedal çevirerek 4 arkadaşımla birlikte Van Gölü'ne ulaştıracağız. Bu suyu Van Gölü ile birleştireceğiz. Gölün kirlenmemesi için bu faaliyeti yürütüyoruz. Pedal çevireceğimiz güzergahtaki tüm kentlerde, mahallelerde, köylerde anlatarak, gölün geleceğe daha temiz kalmasını sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Zorlu bir parkuru geçerek cuma günü Van'a ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Aslan, günlük ortalama 110 kilometre yol kat edeceklerini dile getirdi.

Ekipte yer alan Abdulkadir Sansar da daha temiz bir çevre ve daha yaşanılabilir doğaya dikkati çekmek için tura katıldığını ifade etti.