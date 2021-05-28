Balıklıgöl'den aldıkları suyu kirliliğe dikkati çekmek için pedal çevirerek Van Gölü'ne ulaştırdılar - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir grup gönüllü, çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Balıklıgöl'den aldıkları suyu, pedal çevirerek ulaştıkları Van Gölüne döktü.

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği (URBİT) ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" temasıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda Şanlıurfalı bisikletçiler, Balıklıgöl'den pet şişeyle aldıkları suyu Van Gölü'ne dökmek için hareket etti. 5 gün boyunca 550 kilometre pedal çeviren URBİT Başkanı Mehmet Arslan ve 3 sporcu, Van'ın Edremit ilçesine ulaştı.

Arslan ve beraberindeki bisikletçileri Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özer ve dernek üyeleri karşıladı.

Dernek üyeleri ve katılımcılar, Balıklıgöl'den getirilen suyu Edremit Kent Meydanı'ndan Van Gölü'ne döktü.

Arslan, gazetecilere, Van Gölü'nün Balıklıgöl gibi temiz ve berrak kalmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, kanun çıkarılıp korunursa Van Gölü'nün geleceğe temiz şekilde taşınabileceğini söyledi.

Özer de etkinliği Van Gölü'nün geleceğe taşınması ve temiz kalması için düzenlediklerini dile getirerek, "Van Gölü yıllardır kirleniyor. Kirlilik artık alarm verecek seviyeye geldi. İyi gelişmeler de var son zamanlarda Van Gölü ile ilgili. Gerek kamuoyunun gerekse kurumların, kuruluşların güzel çabaları var. Kirliliğin önüne geçilecek çalışmalar yapılıyor. 1 ve 2 Haziran'da Van Gölü Sempozyumu yapılacak. Van Gölü'nün temiz ve mavi kalmasını sağlayacak bir çalışma olacak. Bu sempozyumdan çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.