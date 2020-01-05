Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar balıkları şemsiye altında besledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar balıkları şemsiye altında besledi - Son Dakika

Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar balıkları şemsiye altında besledi

6 saat önce

Şanlıurfa'da yağmurlu havaya aldırış etmeden kentin en önemli tarihi ve turistik mekanlarından olan Balıklıgöl'ü ziyaret eden turistler, balıkları da beslemeyi ihmal etmedi.

Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar balıkları şemsiye altında besledi, System.String[]

Şanlıurfa'da yağmurlu havaya aldırış etmeden kentin en önemli tarihi ve turistik mekanlarından olan Balıklıgöl'ü ziyaret eden turistler, balıkları da beslemeyi ihmal etmedi.


Havanın yağmurlu olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, hafta sonu peygamberler şehrindeki manevi mekanlara akın etti. Şanlıurfa'ya çeşitli illerden otobüslerle gelen yerli turistler, Dergah ve Balıklıgöl'ü mesken tuttu. Gezilerine Hz. İbrahim'in dünyaya geldiği mağarayı ziyaret ederek başlayan ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan Balıklıgöl'e büyük ilgi gösterdi. Balıklıgöl kenarındaki satıcılardan balık yemi alan vatandaşların bazıları şemsiye altında, bazıları da yağmura aldırış etmeden balıkları besledi.


Ankara'dan nişanlısıyla günübirlik Balıklıgöl'e gelen Yavuz Tellioğlu, "Balıklıgöl'de yağmurlu, soğuk bir hava var ama atmosferi çok güzel. Bu ülkede yaşayan herkesin bu atmosferi görmesi gereken güzel bir yer" dedi.


Diğer vatandaşlar ise havanın çok soğuk olmadığını ifade ederek, "İlk defa gelmenin heyecanı da bizleri daha çok sıcaklaştırıyor. Balıklıgöl dünyada en çok gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden birisi. Çok muazzam bir havası var" dediler.


Balıkları besledikten sonra vatandaşlar, telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmediler. - ŞANLIURFA

Şemsi Tebrizi, Hz İbrahim, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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