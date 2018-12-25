Son Dakika Haberleri: Balıklıgöl'e Kanalizasyon Suyu Karıştığı İddiası

Balıklıgöl'e Kanalizasyon Suyu Karıştığı İddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl'e kanalizasyon suyu karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Balıklıgöl'e Kanalizasyon Suyu Karıştığı İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl'e kanalizasyon suyu karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılelma imzasıyla belediyeden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında çıkan haberler üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin talimatıyla Balıklıgöl'ün değişik noktalarından numuneler alınarak laboratuvarlarda tahlil edildiği belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklama, "Yapılan tahliller sonucu herhangi bir olumsuzluğun olmadığı, sudaki bulanıklığın son günlerde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği görülmüştür. Balıkların sağlığı ile ilgili de bir problemin olmadığı ve çıkan söylenti ile haberlerin asılsız olduğu görülmüştür." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:47 Kaynak: AA

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