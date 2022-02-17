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BALIKLIGÖL İNŞAAT ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika

BALIKLIGÖL İNŞAAT ALANINA DÖNDÜ

17.02.2022 14:12

ŞANLIURFA'da Valilik tarafından kentin simgesi olan Balıklıgöl'de en çok fotoğraf çekiminin yapıldığı doğu revaklarındaki çökme nedeniyle başlatılan restorasyon çalışmaları turistik alanı şantiyeye dönüştürdü.

ŞANLIURFA'da Valilik tarafından kentin simgesi olan Balıklıgöl'de en çok fotoğraf çekiminin yapıldığı doğu revaklarındaki çökme nedeniyle başlatılan restorasyon çalışmaları turistik alanı şantiyeye dönüştürdü. İş makinalarının çalıştığı Balıklıgöl'de bulunan esnaflar, inşaatın biran önce turizm sezonuna yetişmesini istediler.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı mekanların başında yer alan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl'de, yıllardır ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği Balıklıgöl'ün doğu revaklarındaki çökme ve çatlakların tespit edilmesi üzerine, Şanlıurfa Valiliği tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. Olası bir facianın önüne geçebilmek için revaklar, numaralandırılıp tek tek söküldü. Amfi tiyatrosunun bulunduğu bir alanda etrafı tahta kafeste çevrilip muhafaza altına alınan revaklar, koruma altında tutulurken, balıklıgölün girişi ise moloz yığınlarının bulunduğu turistik alan inşaat şantiyesine döndü.Balıklıgöl'e gelenler, çalışan iş makineleri nedeniyle zor anlar yaşarken, çarşı esnafı da çalışmaların turizm sezonuna yetişmesini istedi.

RESTORASYON EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK

Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliğince restorasyon çalışmalarının başlanıldığı ve en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Şanlıurfa Valiliği tarafından kurumlar arası koordinasyonu sağlanan Dergah-Balıklıgöl Kent Platosunda bakım ve fiziki geliştirme amaçlı yapılan kontrollerde, yerli ve yabancı turistler tarafından fotoğraf çekimlerinin yapıldığı Balıklıgöl'ün doğu kemerlerinin bulunduğu platformda çökme ve çatlaklar meydana geldiği, revakların kemer ve sütunlarında açılmalar olduğu, zeminde oturmalar olması nedeniyle statik sorunların var olduğu tespit edildi. Yapı ve çevresinin insanlar tarafından yoğun olarak kullanılması nedeniyle can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi adına gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, sorunun çözümü için Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden teknik destek alınarak gerekli çalışmalar başlatıldı. Bölgenin Doğal Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanı olması nedeniyle Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gerekli başvurular yapılarak çalışma izinleri alındı.Şanlıurfa Valiliği koordinesinde başlatılan restorasyon çalışmalarının, en kısa sürede tamamlanacağı açıklandı.?

BALIKLIGÖL İNŞAAT ALANINA DÖNDÜ
BALIKLIGÖL İNŞAAT ALANINA DÖNDÜ
BALIKLIGÖL İNŞAAT ALANINA DÖNDÜ

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Balıklıgöl, Şanlıurfa, Turizm, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKLIGÖL İNŞAAT ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika


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