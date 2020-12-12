Balıklıgöl sessiz kaldı - Son Dakika

Balıklıgöl sessiz kaldı
12.12.2020 12:09
Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi havadan drone ile görüntülendi. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi mekan adeta sessizliğe büründü. Vatandaşlar kısıtlamaya uyarak, gezmek yerine evde kalmayı tercih etti.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. - ŞANLIURFA
Son Dakika Torunun çakmakla oyunu, dedesinin evini küle çevirdi! Ortada kalan yaşlı adam yardım istedi İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Kısıtlama için alışverişe çıkan vatandaş, kalp krizi geçirerek sokak ortasında can verdi