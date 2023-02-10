Balıklıgöl suyu deprem sonrası çamur rengine büründü - Son Dakika
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Balıklıgöl suyu deprem sonrası çamur rengine büründü

10.02.2023 14:53
Balıklıgöl suyu deprem sonrası çamur rengine büründü

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi.

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan gölde, vatandaşlar kaybolan balıklar için yem attı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl suyu çamur rengine büründü. Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, çamur rengini alan göl karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretçiler, kaybolan balıkların beslenmeleri için göle yem attı. Deprem sonrası çamur rengini alan Balıklıgöl'de ilk kez böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar, durum karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Platodaki iki camide hasar oluştu

Tarihi Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan Rızvaniye ve Dergah Cami minaresi ve revaklarında yıkılmalar olduğu görüldü.

Depremin ardından Şanlıurfa'da 170 kişi hayatını kaybederken, 2 bin civarında vatandaş ise yaralandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Deprem, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıklıgöl suyu deprem sonrası çamur rengine büründü - Son Dakika

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