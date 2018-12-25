Son Dakika Haberleri: Balıklıgöl'ün Su Analizi Laboratuvarlarda Yapılıyor

Balıklıgöl'ün Su Analizi Laboratuvarlarda Yapılıyor

54 dakika önce

Balıklıgöl'ün su analizi laboratuvarlarda yapılıyorŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarihi Balıklıgöl havzasını korumak ve geleceğe taşımak adına birçok çalışma ve rutin kontrollerini sürdürüyor.

Balıklıgöl'ün su analizi laboratuvarlarda yapılıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarihi Balıklıgöl havzasını korumak ve geleceğe taşımak adına birçok çalışma ve rutin kontrollerini sürdürüyor. Modern teknolojin getirdiği yenilikler ile sürekli suyun değerleri gözlemlenirken her gün rutin olarak ŞUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında testleri yapılıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Balıklıgöl'de kış mevsiminde yaşanan olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla alt yapı revizyon çalışmaları yapmış alt yapı drenaj ve su tahliye kanalları yenilerek Balıklıgöl için özel arıtma sistemi yapmıştı.
Balıklıgöl havzasında incelemelerde bulunarak alanla ilgili tahlil sonuçlarını denetleyen ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılelma burada bir açıklamada bulundu.
"Balıklıgöl'de her hangi bir olumsuzluk görülmemiştir"
Balıklıgöl'ün değişik yerlerinden numune alıp incelediklerini söyleyen Kızılelma, "Sosyal medyada çıkan haberlere istinaden Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin talimatları ile Balıklıgöl'ün değişik noktalarından numuneler alarak laboratuvarlarımızda tahlillerini yaptırdık. Yapılan tahliller sonucu her hangi bir olumsuzluğun olmadığı sudaki bulanıklığın son günlerde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği görülmüştür. Balıklıların sağlığı ile ilgili bir problemin olmadığı çıkan söylentilerin ve haberlerin asılsız olduğu görülmüştür" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:23 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Balıklıgöl, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 20:17:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıklıgöl'ün Su Analizi Laboratuvarlarda Yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]