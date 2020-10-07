Balıklıgöl Yerleşkesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte tarihi ve turistik mekanların başında gelen Balıklıgöl Yerleşkesi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte etti.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda kent genelinde Kovid-19 salgınına karşı yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarında çalışma yapıldı.Yüzlerce yerli ve yabancı turistin yeni normalleşmeye uygun olarak ziyaret ettiği Balıklıgöl başta olmak üzere Dergah Camisi ve Hz. İbrahim Mağarası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Tarihi Hasanpaşa Camisi'nde başlayan Balıklıgöl Platosu'nda oturma bankları, çöp kutuları teker teker dezenfekte edildi. Ardından ekipler özellikle vatandaşların temas ettiği taş kemerleri ve Balıklıgöl çevresindeki çay bahçelerini dezenfekte etti.Dergah Camisi'nin avlusunda ise şadırvanı, kapı kollarını, pencere demirlerini de dezenfekte eden ekipler, turistlerin uğrak mekanı Hz. İbrahim'in doğduğu mağara olarak bilinen mekanın içinde titizlikle dezenfekte işlemi yaptı.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle halkın ortak kullanım alanlarını dezenfekte işlemini belirlenen program dahilinde sürdürüyor.