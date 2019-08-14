Son Dakika Haberleri: Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
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Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

27 dakika önce

- Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradıŞANLIURFA - Kurban Bayramı tatilinde Şanlıurfa'da bulunan önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.

- Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
ŞANLIURFA - Kurban Bayramı tatilinde Şanlıurfa'da bulunan önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.
Şanlıurfa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren on binlerce yerli ve yabancı turist önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl'e akın etti. Yurdun birçok yerinden bölgeye gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi. Ziyaretçiler tarihi çarşıları ve Balıklıgöl gezilerinin ardından meşhur Urfa lezzetlerini de tatmadan gitmiyor.
Balıklıgöl'e gelen yerli ve yabancı turistler, gezilip görülmesi gereken yerlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini belirtti. Kente hayran kaldıklarını ifade etti.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:39 Kaynak: İHA
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