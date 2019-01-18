Son Dakika Haberleri: Balıkseverlere İnce Tüyolar

Balıkseverlere İnce Tüyolar

30 dakika önce

Yenimahalle Belediyesi, düzenlediği seminerlerle ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor.

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Yenimahalle Belediyesi, düzenlediği seminerlerle ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor. Ünlü Şef Mehmet Gezen, YENİMEK kursiyerleri ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

YENİMEK Ata Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere yoğun katılım gösteren Ata Mahallesi sakinleri, sofralarda onlarca çeşit sunumu ile yer bulan balık hakkında merak ettikleri tüm soruları sorma imkanı buldu. Balık çeşitleri ve sahip olduğu yağ oranı ile pişirme sürelerindeki farklılıklar hakkında geniş bilgi veren ünlü Şef Mehmet Gezen, "15 yaşımda babamın tercihi doğrultusunda bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışmaya başladım. Ama gözüm her zaman mutfaktaydı. 3 ay sonra mutfağa girdim. Ustamın eti hazırlarken ve pişirirken yaptıklarını merakla takip ediyordum. Ankara'ya geldikten sonra tercih edilen birçok restoranda çalıştım. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde insan sağlığında büyük öneme sahip olan balık yeteri kadar tüketilmiyor. Balığı insanlara sevdirmek, balık çeşitleri ve pişirme teknikleri hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen bu etkinlik aracılığıyla Yenimahalle'de olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Katılımcılarla soru cevap şeklinde ilerleyen, somon, levrek ve fener balığı gibi birçok çeşidin örneklendirilerek anlatıldığı seminerde balık pişirme teknikleri ve süreleri hakkında detaylı bilgi veren Gezen, "Balık, kızartma ve ızgara tekniklerinin dışında hazırladığımız kıyma, köfte, mantı gibi değişik türlerde sofralarımızda yer buluyor. Öncelikle dondurulmuş balık yerine mutlaka taze balık satın alınmalıdır. Büyük balık tercih ediyorsak fileto ettikten sonra bıçak vurduğumuz iç tarafını vitamin ve fosfor kaybının engellenmesi açısından suyla temas ettirmemeliyiz. Pişirilirken ev içerisinde ağır koku bıraktığı için balık tercih edilmiyor. Ocağımızda kaynattığımız sirkeli su yardımıyla bu kokuyu giderebiliriz. Balık çorbası yaparken kırlangıç ve iskorpit gibi balıkların tercih edilmesi lezzetli çorbaların yapılmasına olanak sağlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

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