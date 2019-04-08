Balıkta Çeşitlilik Azaldı Fiyatlar Arttı
43 dakika önce
Balık sezonunun sonlarına doğru Malatya Balık Pazarı'nda çeşitlilik azalırken, fiyatlarda artış meydana geldi1 Nisan itibariyle tatlı su ürünlerinde başlayan av yasağı ve sezon sonu dolayısıyla Balık Pazarındaki tezgahlarda balık çeşitliliği azalırken fiyatlarda da artış meydana geldi.
Balık sezonunun sonlarına doğru Malatya
Balık Pazarı'nda çeşitlilik azalırken, fiyatlarda artış meydana geldi 1 Nisan
itibariyle tatlı su ürünlerinde başlayan av yasağı ve sezon sonu dolayısıyla Balık Pazarındaki tezgahlarda balık çeşitliliği azalırken fiyatlarda da artış meydana geldi. Bu durum pazarda durgunluğa yol açtı. Satışların durma noktasına geldiğini ifade eden pazardaki esnaflar, vatandaşların şoklu balıkları pek fazla tercih etmediğini kaydetti.
Fiyatlar hakkında bilgiler veren esnaflar, istavritin fiyatının 15, somonun 27, çupra ve levrekin 30, norveç uskumrusunun ise 18 Lira olduğunu belirterek en ucuz balığın hamsi olduğunu söylediler. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:41 Kaynak: İHA
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