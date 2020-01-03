Balıkta KDV'nin düşmesinden esnaf da vatandaş da memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkta KDV'nin düşmesinden esnaf da vatandaş da memnun - Son Dakika

Balıkta KDV'nin düşmesinden esnaf da vatandaş da memnun

6 saat önce

Su ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle balık fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.

Balıkta KDV'nin düşmesinden esnaf da vatandaş da memnun, System.String[]

Su ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle balık fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.


KDV indirimi ile balık fiyatlarının düşecek olması hem balık satan esnafı hem de vatandaşları sevindirdi. Malatya Balık Pazarı esnafından Mahmut Şişman, toptan balık tesliminde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi nedeniyle, balık fiyatlarında düşüş yaşanmasını beklediklerini ifade etti. Mahmut Şişman, "Balık fiyatının düşmesi demek, vatandaşın daha fazla balık alımı ve tüketmesi demektir. Bugün 17 TL'ye verdiğimiz balığı, bundan sonra 15 TL'ye satacağız. Bu da hem vatandaşı hem de biz esnafları olumlu yönde etkileyecektir" dedi.


Müslüm Aktaş isimli vatandaş da KDV indirimi ile balık fiyatlarının düşmesini beklediklerini dile getirerek, "Fiyat düşünce daha fazla balık tüketme imkanımız olacak. KDV'nin düşmesi biz vatandaşların yüzünü güldürdü. Bu sayede balık tüketimimiz artacak" şeklinde konuştu. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi
Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:44 Lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
20:44 Çorum'da apartmandaki yangında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
20:42 Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Son Dakika
20:42 Mersin'de kent protokolü gaziler ve şehit aileleriyle buluştu - Son Dakika
20:42 Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda... - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
19:08 Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 20:47:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkta KDV'nin düşmesinden esnaf da vatandaş da memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]