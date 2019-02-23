Son Dakika Haberleri: Balıkta Kumanda Balıkçıda"

Balıkta Kumanda Balıkçıda"

1 saat önce

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından olan Akçakoca'da balıkçılar, hava şartlarına ve balık miktarına göre ava çıkıyor.

Balıkta Kumanda Balıkçıda
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından olan Akçakoca'da balıkçılar, hava şartlarına ve balık miktarına göre ava çıkıyor.

Bölgedeki balıkçılar, hava şartlarına bağlı olarak az miktarda balık avlayarak limana dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avcılığının normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Karakaş, balıkçıların kendi isteklerine göre avlanmaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Balıkçılar çok fazla balık çıkmamakla beraber 2-3 çeşit balık üzerinde avcılık yapıyor. Kumanda şu an balıkçıların elinde. Balıkçılar, balığın azlığına ve çokluğuna göre denize çıkıp çıkmamaya karar veriyor. Balık az olduğu zaman denize çıkmıyorlar. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle balığa çıkmıyorlar. Maliyeti kurtarması için de fiyatı çok yüksek tutması gerekiyor. Bu da tezgah fiyatlarına yansıyor. Satış olmayınca balıklar elde kalabiliyor."

"Yeterli miktarda balık var"

Denizden yeterli miktarda balık çıktığını aktaran Karakaş, "Balıkta son durum rutin olarak devam etmekte. Mevsiminde olması gereken mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar tezgahlarda yer buluyor. Hava şartlarına bağlı olarak bazen az, bazen çok oluyor. Çok abartılı olmamakla beraber yetecek kadar balık var." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda balık fiyatları ise kilogram cinsinde hamside 10, barbunda 20-50, mezgitte 25, istavritte 15 lirayken, levrek ve çupranın tanesi 15 liradan satılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: AA

Ekonomi
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