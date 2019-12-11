Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için "yasaklara riayet" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için 'yasaklara riayet' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için "yasaklara riayet" uyarısı

6 saat önce

Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, balık fiyatlarının yüksek seyrettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde bakanlığımızın koymuş olduğu yasaklar daha da çok önem arz etmekte.

Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için

Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, balık fiyatlarının yüksek seyrettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde bakanlığımızın koymuş olduğu yasaklar daha da çok önem arz etmekte. Yasaklara uyulması halinde hem balık fiyatlarının düşeceğine hem de daha çok balık yakalanacağına inanıyoruz." dedi.

Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki balıkların göçünün bu sene geciktiğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının uzunca bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle balığın Çanakkale Boğazı'nda kaldığını dile getiren Özkurnaz, havanın soğumasıyla birlikte özellikle lüferin bölgesinde hareket etmeye başladığını söyledi.

Özkurnaz, "Şu anda lüferin kilogramı 130 liraya kadar çıkıyor. Çipura 80, uskumru 50, en ucuz ürünümüz kupa balığı da 20 liradan satılıyor. Balıkçılıkta bu sene beklediğimizi bulamadık. Tabii bizim de amacımız balıkçının para kazanabilmesi ve bol balık avı." dedi.

Fiyatlar yüksek seyrettiği için balıkçıların kazancının çok düşük olmadığını ifade eden Özkurnaz, balık avında miktarın yaklaşık bir aylık süreçte memnun edici düzeye ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.

Marmara'da istavrit ve kupa bolluğu

Özkurnaz, "Önümüzdeki dönemde bakanlığımızın koymuş olduğu yasaklar daha da çok önem arz etmekte. Yasaklara uyulması halinde hem balık fiyatlarının düşeceğine hem daha çok balık yakalanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Özellikle Marmara Denizi'nde en fazla avlanan balıkların istavrit ve kupa türü olduğunu belirten Özkurnaz, bu iki çeşitte fiyatların daha da gerileyeceğini söyledi.

Çanakkale Balık Hali'nde kilogram bazında çinekop ve levrek 50, tekir 35, istavrit ve hamsi 30, mezgit ve zargana 25, kupa ve kefal 20, sardalya 15 liradan, palamudun ise tanesi 40 liradan satılıyor.

Çanakkale Merkez, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi
Bakan Gül: Milletvekillerinin daha çok çalışması gerekecek "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı

Son Dakika Haberleri
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Ekonomi
17:53 Gaziantep'te, uluslararası ayakkabı fuarı açıldı - Ekonomi
17:49 İnegöl tarımda şahlanıyor - Ekonomi
17:46 New York borsası karışık seyirle açıldı - Ekonomi
17:38 Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
17:07 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı - Ekonomi
14:30 İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi - Ekonomi
14:07 Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı - Ekonomi
13:26 Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi - Ekonomi
12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı - Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:07:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için "yasaklara riayet" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]