Son Dakika Haberleri: Balina köpekbalıkları ve vatozlar her gün yüzlerce parça plastik yutuyor
Son Dakika Dünya Balina köpekbalıkları ve vatozlar her gün yüzlerce parça plastik yutuyor - Son Dakika Dünya

Balina köpekbalıkları ve vatozlar her gün yüzlerce parça plastik yutuyor

6 saat önce

Denizlerdeki plastik kirliliğinin sonuçlarını araştıran bir bilimsel çalışma balina köpekbalıkları ve manta vatozlarının her gün yüzlerce plastik yuttuğunu tespit etti

Balina köpekbalıkları ve vatozlar her gün yüzlerce parça plastik yutuyor, System.String[]

Denizlerdeki plastik kirliliğinin sonuçlarını araştıran bilim insanları balina köpekbalıkları ve manta vatozlarının her gün yüzlerce plastik yuttuğunu tespit etti. Araştırmaya göre balina köpekbalıkları saatte ortalama 137, manta vatozları ise 63 parça plastik yutuyor.


Araştırmanın gerçekleştirildiği Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un birleşme noktasında yer alan Endonezya açıklarında Mercan Üçgeni olarak bilinen bölge biyoçeşitlilik zenginliğiyle tanınıyor. Ancak son yıllarda artan kirliliğin bu bölgedeki canlıları nasıl etkilediğinin boyutları henüz tam olarak bilinmiyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Büyük Okyanus, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e çağrı: Yasa dışı yerleşime son verin
İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini'ye karşı yeni halk hareketi: Sardalyalar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız Azil soruşturmasının kilit ismi tek tek anlattı: Ukrayna'ya baskı talimatını Trump verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 02:46:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balina köpekbalıkları ve vatozlar her gün yüzlerce parça plastik yutuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]