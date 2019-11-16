Son Dakika Haberleri: Balinanın kurtarılma anı kameraya yansıdı
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Balinanın kurtarılma anı kameraya yansıdı

6 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde, gözüne batan kanca nedeniyle kıyıya vuran balinanın kurtarılma anı kamerayla kaydedildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde, gözüne batan kanca nedeniyle kıyıya vuran balinanın kurtarılma anı kamerayla kaydedildi.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı ekipler ve Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin veteriner desteğiyle Hasyurt sahilinde kıyıya vuran balinayı kurtardığı anlar, kamerayla görüntülendi.

Görüntülerde, 6 kişinin güçlükle yönünü değiştirdiği balinanın gözündeki kanca çıkarıldıktan sonra denize bırakılması yer alıyor.

Balinanın kurtarılma anı kameraya yansıdı

Antalya, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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