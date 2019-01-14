Son Dakika Haberleri: Balışeyh'te "Kütüphanem Kuruluyor İlçem Okuyor Projesi"

Balışeyh'te "Kütüphanem Kuruluyor İlçem Okuyor Projesi"

18 dakika önce

Balışeyh Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Kütüphanem Kuruluyor İlçem Okuyor Projesi" kapsamında kütüphane açıldı.

Balışeyh'te
Balışeyh Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Kütüphanem Kuruluyor İlçem Okuyor Projesi" kapsamında kütüphane açıldı.

Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Balışeyh İlçe Halk Kütüphanesini yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

İlçede etkin kütüphane kullanımına yönelik komisyon da kurduklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Projemizle kütüphanenin sosyal etkinlik merkezi gibi kullanılmasını, kütüphane kullanım ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesini amaçladık. Her yaş grubundaki öğrencilerimize yönelik etkinlikler yarıyıl tatilinden sonra başlayacak. Öğrencilerimiz bu etkinliklerle hem eğlenceli zaman geçirecek hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak. Biz projemizi samimi bir fedakarlıkla hayata geçirdik. Projemizin ilçemizin eğitimde başarıyı arttırma adına atılan önemli bir adım olduğuna ve küçük dokunuşlarla büyük etkiler oluşturacağına inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Balışeyh, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlardan Vali'ye: 1000 TL'nin Üzerinde Gelen Elektrik Faturası Var, Böyle Bir Şey Nasıl Olur? 2 Yıl Sonra Kar Gören Iğdırlılar Göbek Attı

Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı Asansörde İç Çamaşırlı Paylaşım Yapan Tuba Ünsal, Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:10:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balışeyh'te "Kütüphanem Kuruluyor İlçem Okuyor Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]