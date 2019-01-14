Balışeyh'te "Kütüphanem Kuruluyor İlçem Okuyor Projesi"
18 dakika önce
Balışeyh Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Kütüphanem Kuruluyor İlçem Okuyor Projesi" kapsamında kütüphane açıldı.
Balışeyh
Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Kütüphanem Kuruluyor İlçem Okuyor Projesi" kapsamında kütüphane açıldı.
Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Balışeyh İlçe Halk Kütüphanesini yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.
İlçede etkin kütüphane kullanımına yönelik komisyon da kurduklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"Projemizle kütüphanenin sosyal etkinlik merkezi gibi kullanılmasını, kütüphane kullanım ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesini amaçladık. Her yaş grubundaki öğrencilerimize yönelik etkinlikler yarıyıl tatilinden sonra başlayacak. Öğrencilerimiz bu etkinliklerle hem eğlenceli zaman geçirecek hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak. Biz projemizi samimi bir fedakarlıkla hayata geçirdik. Projemizin ilçemizin eğitimde başarıyı arttırma adına atılan önemli bir adım olduğuna ve küçük dokunuşlarla büyük etkiler oluşturacağına inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:52 Kaynak: AA
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