Balkabağı hediye paketlerine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkabağı hediye paketlerine girdi - Son Dakika

Balkabağı hediye paketlerine girdi

6 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce'nin kabağını markalaştırmaya devam ediyor.

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce'nin kabağını markalaştırmaya devam ediyor. Balkabağından hazırlanan pestil ilk defa hediye paketlerine girerek basın mensuplarına dağıtıldı.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, girişimleri ile 2 yıl önce Düzce Balkabağı Şenliği yapılmıştı. Balkabağı şenliğinin ardından ilk defa yine Düzce Ticaret ve Sanayi odası önderliğinde Kabaktan pestil yapıldı. Yapılan pestil paketlenerek ilk defa hediyeleştirildi. Daha önce sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na hediye edilen Balkabağı Pestili, artık hediye paketlerine de girmeye başladı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Dertli ile Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Tüysüz'ün önderliğinde oluşturulan Balkabağı Evi Markası ve Balkabağı Pestili hediye paketlerine girdi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'nin markası olması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirirken, kabaktan bir çok ürün daha yapılacağını hediye paketlerini bu ürünlerle dolduracaklarını dile getirdi ve "Biz geçen sene Antalya'da YÖREX Fuarında edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda Düzce'mizin coğrafi işaretinin olmadığını gördük. Onun için geldik burada ilk önce tüm sivil toplum kuruluşları olarak hepsini bizim odamıza topladık. Kabaktan 32 tane ürün çıktı. Üniversitemiz ile işbirliği ile beraber yaptık. Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş hocamızda vardı. Sonra biz bunları patent ve coğrafi işaret işine başladık. Kadın Girişimciler kurulumuz bu ürünü Aslıhan Tüysüz kendisi kimya mühendisi pestil olarak gerçekleştirdi. Bunun için müracaat ettik coğrafi işaretini alıyoruz. Bunun bir çok ürünü var. Kabak cipsi var, bebe bisküvisi var, tarhanası var, baklavası var. Coğrafi işaret anlamında çalışıyoruz. Bunları neden gerek gördük. Coğrafi işareti olmayan ürünler büyük marketlerde raflara ne yazık ki giremiyor. Artık Dünya bu tarafa doğru dönüyor. Onun için Üniversite ile beraber ciddi ürün oluşturduk. Şimdi kestaneye de başvurduk. Türkiye'nin en iyi kestanesi Düzce'de tat olarak. Büyük Bursa kestanesi gibi değil ama tat olarak en iyi kestane bizim Düzce'mizde. Onun için tüm ürünlerimizi Coğrafi işaret veya Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi kanalı ile alacağız. Üniversitemizin patenti var. Onlarla beraber çalışarak daha çok bir sürü ürün yapacağız" dedi. - DÜZCE

Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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