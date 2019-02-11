Kırşehirli milli atlet Urkuş Işık, üçüncü kez Balkan şampiyonluğunu kazanarak büyük sevinç yaşattı.
Sporcunun antrenörü Ziya Kaya
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır birlikte çalıştıkları Urkuş'un büyük bir mesafe kat ettiğini belirterek, İstanbul
'da yapılan Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede şampiyon olduğunu söyledi.
Urkuş'un, geçen yıl Bulgaristan
'da yapılan Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası 3000 metrede ve Romanya
'da gerçekleştirilen Balkan 20 Yaş Altı Kros Atletizm Şampiyonası'nda 4000 metrede altın madalya kazandığını anımsatan Kaya, sporcunun üçüncü kez Balkan şampiyonu olmasından gurur duyduklarını belirtti.
Başarılı sporcu ile yaklaşık 5 yıldır çalıştıklarını vurgulayan Kaya, Urkuş'un Türkiye
şampiyonlukları da bulunduğunu dile getirerek, her yıl kendini geliştirerek başarılarına yenilerini eklediğini aktardı.
Ziya Kaya, "Hedefimiz Urkuş'un ilerleyen yıllarda Avrupa
ve dünya şampiyonlukları elde etmesi. Azmi ve hırsıyla kendinden küçük sporcularımıza da örnek oluyor. Desteklerinden dolayı Bakanlığımıza, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.