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Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da yapılacak
7 saat önce
Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası, 27 Kasım Çarşamba günü Ankara'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:30 Kaynak: AA
Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası, 27 Kasım Çarşamba günü Ankara'da başlayacak.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden bine yakın sporcunun katılımı beklenen şampiyona Anadolu Hotels Esenboğa'da yapılacak.
Açılış seremonisi 27 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyon 1 Aralık Pazar günü sona erecek.
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