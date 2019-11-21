Son Dakika Haberleri: Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da yapılacak
Son Dakika Spor Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da yapılacak - Son Dakika Spor

Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da yapılacak

7 saat önce

Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası, 27 Kasım Çarşamba günü Ankara'da başlayacak.

Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da yapılacak, System.String[]

Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası, 27 Kasım Çarşamba günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden bine yakın sporcunun katılımı beklenen şampiyona Anadolu Hotels Esenboğa'da yapılacak.

Açılış seremonisi 27 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyon 1 Aralık Pazar günü sona erecek.

Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:30:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]