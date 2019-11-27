Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da başladı

Ankara'da düzenlenen İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Anadolu Hotels Esenboğa'da gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, "Sporcularımız arasından çok sayıda dünya şampiyonları çıkaracağız. Biz ülke ve federasyon olarak haksızlığa karşıyız. Ülke olarak başarıyı her yerde her branşta yakalamalıyız. Organizasyona katılan sporcularla sporun kardeşliğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan vekili Abdurrahman Akyüz ise "2011 ve 2014 yıllarında yaptığımız dünya şampiyonaları gibi güzel bir organizasyon düzenliyoruz. Her şey düşünüldü. Daha iyilerini de yapacağız. Planlarımızı birlikte hayata geçireceğiz. Konuklarımız ülkelerine döndüklerinde bu güzellikleri paylaşacaklar." diye konuştu.

Balkan Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Muhammet Çapoğlu da "Önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Sporcuların yetiştirilmesinde önceliğimiz ahlak. Başarılı sporcular yetiştirdik. Bunları uluslararası organizasyonlarda görmek bizleri mutlu ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından milli takım sporcuları gösteri sundu. Daha sonra ise müsabakalara geçildi.

Büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarında düzenlenen organizasyona 18 ülkeden sporcular katılıyor.

Sanda kategorisinde 21'i yabancı 553, taolu kategorisinde ise 39'u yabancı 183 olmak üzere toplam 736 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyona 1 Aralık Pazar günü sona erecek.