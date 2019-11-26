Son Dakika Haberleri: Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak
Son Dakika Spor Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak - Son Dakika Spor

Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak

7 saat önce

Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak, System.String[]

Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın açılışı yarın Anadolu Hotels Esenboğa'da gerçekleştirilecek.

Sanda ve taolu branşlarında düzenlenecek şampiyonada 18 ülkeden bine yakın sporcu mücadele edecek. Şampiyona 1 Aralık Pazar günü sona erecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Asbaşkanı Hasan Mehmet Kuyumcu, yaptığı değerlendirmede, önemli bir uluslararası organizasyona Ankara'da ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Şampiyonanın wushu kung fu ve spor camiasına hayırlı olmasını dileyen Kuyumcu, "Misafirimiz olarak gelecek ülkelerin katılımlarıyla gerçekleşecek bu şampiyonada ülkemiz misafirperverliğini bir kere daha en güzel şekliyle göstereceğiz. Wushu Milli Takımımız altın madalyalara ulaşmak için büyük bir özveriyle aylardan beri kamplarda çalışmalarını sürdürüyor. Önceki şampiyonalarda gösterilen başarıların tekrar yaşanacağına eminiz. Bu konuda milli takımımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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