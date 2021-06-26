Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 9 madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Smeredevo'da yapılan 74'üncü Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün Türkiye, 9 madalya kazandı.

Bu yıl 74'üncüsü yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün geride kaldı. 19 ülkeden 400'ün üzerinde atletin yarıştığı şampiyona, Olimpiyat listesi kapanmadan önceki son önemli şampiyona olma özelliğine sahip. Türkiye, organizasyonun ilk gününde 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 9 kez kürsüye çıkarken, madalya sıralamasında gün sonunda 3'üncü sırada yer aldı. Millilerde, çekiç atmada Eşref Apak 73.60 ile, 100 metrede Jak Ali Harvey 10.33 ile, 4×100'de de Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Oğuz Uyar'dan oluşan takım da 39.44 ile altın madalyaya ulaştı. Eşref Apak 5'inci kez çekiç atmada Balkan şampiyonluğu kazanırken, Jak Ali Harvey de milli forma altında kariyerinin 9'uncu Balkan altın madalyasına ulaştı.