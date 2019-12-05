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Balkan Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak

6 saat önce

Balkan Boks Şampiyonası 10-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek.

Balkan Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak, System.String[]

Balkan Boks Şampiyonası 10-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in uğraşları sonucu 30 yıl sonra şampiyona tekrar yapılacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek şampiyonada 11 ülkeden 75 sporcu mücadele edecek.

Final müsabakaları TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Eyüp Gözgeç, Antalya, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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