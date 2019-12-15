Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası sona erdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası sona erdi.

İlçedeki bir otelde yapılan şampiyonada, 11 ülkeden 73 sporcu mücadele etti. Organizasyonda erkeklerde 8, kadınlarda 9 sıklette final müsabakası yapıldı.

Türk Milli Takımı, 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanarak şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyaları Avrupa Boks Birliği (EUBC) Başkanı Franco Falcinelli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İrlanda Boks Federasyonu Başkanı Dominic O'Ruerke, Romanya Boks Federasyonu Başkanı Vasile Citea tarafından verildi.

Milli sporculardan erkeklerde Batuhan Çiftçi, Hakan Doğan, Tuğrulhan Erdemir, Necat Ekinci ve Serhat Güler altın, Berat Acar gümüş, Birol Aygün ve Muhammed Aydın da bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise Tuğçenaz Sürmeneli, Satı Burcu, Şennur Demir ve Elif Güneri altın, Melek Yamak, Cansu Çakır ve Sema Çalışkan gümüş, Ayşenur Topal ile Gülizar Kara da bronz madalya aldı.

Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı

Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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