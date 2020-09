Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 2'nci olan milliler yurda döndü

özel açıklamalarda bulundu.Pandemi sürecinde yaptıkları antrenmanların karşılığını aldıklarını belirten TAF Başkanı Fatih Çintimar , şu ifadeleri kullandı: "Büyükler Balkan Şampiyonası'nda bugüne kadar aldığımız en güzel sonuçlardan birini aldık. Bu şunun bir eseri; pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da, Gençlik Spor Müdürlüğü'nün de destekleriyle hiç arada vermeden bütün çocuklarımızı koruyabildik ve pandemi dolayısıyla alabildiğimiz bütün tedbirleri alıp antrenman yapmalarını sağladık. Çocuklarımızı da bu antrenman sonrasında gördük ki dünyadaki bütün atletler gibi biz de antrenman yapınca kendi yerimizi koruyabildik. Bununla alakalı Balkan Şampiyonası'nda da çocuklarımız ciddi manada güzel yarıştılar, güzel dereceler aldılar. Bunun içinde öne çıkan önemli derecelerden birisi 110 metrede Mikdat'ın aldığı derece. Bu bizim için yeni bir branş, yeni bir derece. Yine 400 metrede 16 yaşındaki Nevin kızımızın büyüklerde, ciddi rakipler içerisinde kendi derecesini 1.5, 2 saniye geliştirerek üçüncü olması, yine bizim için önemli olan 4x100 ve 4x400'de olimpiyat kotası öncesi, henüz kotalar açılmadı ama, bayrak yarışmalarında Dünya Şampiyonası için derecelerimizin olması gerekiyor. Burada da farklı şekilde kazanarak çocuklarımız derecelerini yenilediler. İnşallah bu şekliyle olimpiyata kadar bütün hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Şu an pandemi sürecinde, katıldığımız her uluslararası müsabakadan ciddi anlamda güzel derecelerle, ciddi rekor ve başarılarla geldik. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bunlarla birlikte önümüzde Dünya Yarı Maraton Şampiyonası var. Burada da takım olarak kürsüye çıkmak için Polonya 'da olacağız. Ciddi hazırlandık, ciddi çalışmalar yaptık. Bunun sonucunda da Sezgin çocuğumuz da dün (pazar) İstanbul 'da yapılan İstanbul Yarı Maratonu'nu rahat bir şekilde kazandı. Dünya şampiyonu İspanyol sporcuyu geçti. Bu çok önemliydi. Yine onunla birlikte Bahar kızımız bayanlarda kazandı. O da 1.13 gibi güzel bir derece konuştu. Bu dereceleri üst üste koyduğumuzda ciddi emekler verdiğimizi ve bu emeklerin karşılığını aldığımızı görüyoruz. Bundan dolayı bütün antrenörlere, bütün çocuklarıma, bütün kulüplere teşekkür ediyorum. Bize sonsuz destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetine, Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Bu emeklerin bir desteği var. Biz de elimizden gelen çabayla en güzelini, en iyisini yapmanın gayreti içindeyiz. Ben bütün çocuklarımı kutluyorum."MİLLİ TAKIM'IN ŞAMPİYONADA ALDIĞI MADALYALARALTIN MADALYALAR (9)100 metre erkekler - Jak Ali Harvey200 metre erkekler - Jak Ali Harvey110 metre engelli erkekler - Mikdat Sevler400 metre engelli erkekler - Berke Akçam3 bin metre su engelli erkekler - Turgay Bayram4×100 metre - Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, İzzet Safer, Ertan Özkan4×400 metre - Batuhan Altıntaş Yavuz Can , Berke Akçam, İlyas ÇanakçıDisk atma kadınlar - Özlem Becerek3 bin metre kadınlar - Burcu SubatanGÜMÜŞ MADALYALAR (2)800 metre erkekler - Murat YalçınkayaÇekiç atma erkekler - Özkan BaltacıBRONZ MADALYALAR (10)200 metre kadınlar - Elif Polat400 metre kadınlar - Nevin İnce1500 metre kadınlar - Burcu Subatan3 bin metre su engelli kadınlar - Derya KunurSırıkla atlama kadınlar - Demet ParlakÜç adım atlama kadınlar - Tuğba AydınYüksek atlama erkekler - Alperen AcetBin 500 metre erkekler - Mehmet Çelik3 bin metre erkekler - Ömer Amaçtan

5 bin metre erkekler - Ömer Amaçtan

- İstanbul