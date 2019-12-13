Balkan Büyükler Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Balkan Büyükler Boks Şampiyonası

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları sona erdi.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları sona erdi.

İlçedeki bir otelde yapılan şampiyonada, 11 ülkeden 73 sporcu mücadele ediyor. Yarın, turnuvada erkeklerde 8, kadınlarda 9 sıklette final müsabakası yapılacak.

Final müsabakalarında Türkiye'den erkeklerde, Batuhan Çiftçi, Hakan Doğan, Tuğrulhan Erdemir, Necat Ekinci, Serhat Güler, Berat Acar, kadınlarda ise Melek Yamak, Tuğçenaz Sürmeneli, Cansu Çakır, Satı Burcu, Sema Çalışkan, Şennur Demir ve Elif Güneri madalya için ringe çıkacak.

Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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