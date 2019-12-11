Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 2 Türk sporcu çeyrek finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 2 Türk sporcu çeyrek finalde - Son Dakika Spor

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 2 Türk sporcu çeyrek finalde

6 saat önce

Antalya'da başlayan Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 2 Türk sporcu çeyrek finalde, System.String[]

Antalya'da başlayan Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 24 erkek sporcu ringe çıktı.

Yapılan müsabakalar sonucunda Türk sporcular Necati Ekinci ve Birol Aygün, Arnavut Alban Beqiri, Arjon Kajoshi ve İndrit Laci, Kosovalı Patriot Behrami ve Besart Pireva, Hırvat Luca Plantic ve Luca Pratljajic, Makedon Goce Janeski, Sırp Sasa Milovac ile Karadağlı Kenan Hüsovic rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyona, 14 Aralık'ta sona erecek.

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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