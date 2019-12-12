Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde - Son Dakika Spor

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde

6 saat önce

Antalya'da başlayan Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde, System.String[]

Antalya'da başlayan Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 12 erkek, 14 kadın sporcu ringe çıktı.

Yapılan müsabakalar sonucunda Türk sporcular Tuğçenaz Sürmeneli, Satı Burcu ve Batuhan Çiftçi, Sırp Nina Radovanoviç, Aleksandra Rapajic, Marko Cvetanovic, Bulgar Zlatislava Chukanova, Hırvat Marija Malenica, Kosovalı Donjeta Sadiku, Shpetim Bajoku, Rumen Schiopu Gabriel, Dumitrescu George, Bosnalı Hersekli Alen Rahimic rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyona, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:52 Kaynak: AA
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