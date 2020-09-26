Balkan Dağ Koşusu milli takım seçmesi yapıldı - Son Dakika

Balkan Dağ Koşusu milli takım seçmesi yapıldı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yapılan Ulaşım Sigorta Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda büyük mücadele yaşandı.

Balkan Dağ Koşusu milli takım seçmesi yapıldı, System.String[]

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yapılan Ulaşım Sigorta Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda büyük mücadele yaşandı. Müsabakalar sonrasında Balkan Şampiyonası'na gidecek takım belirlendi.

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nın seçmesi niteliği taşıyan Ulaşım Sigorta Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, dört kategoride 208 atletin katılımıyla gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen yarışmaların sonunda ilk üçe giren atletler ödüllendirildi. 10.9 kilometrelik büyük erkekler yarışında Ramazan Karagöz, 53: 33'lük derecesiyle birinci olurken, Abdullah Çakır yaklaşık bir dakika arkasında 54: 31 ile ikinciliği aldı. Rıdvan Taş ise bu kategoride üçüncü sırayı elde etti. Kadınlarda ise 2018 yılının Türkiye dağ koşusu şampiyonu Bahar Atalay, büyüklerde bir kez daha mutlu sona ulaştı. Bahar, Dilan Atak'ın yarım dakika önünde 1: 03: 53'lük zamanıyla finişe ulaşırken, Jale Başak üçüncü oldu. Genç erkeklerde Mehmet Vefa Aydemir, Ramazan Yorulmaz ve Bilal Bayramoğlu, genç kadınlarda ise Ruken Tek, Tuğçe Özkan ve Rümeysa Coşkun sırasıyla podyuma çıkan isimler oldular.


Balkan Dağ Koşusu milli takım seçmesi yapıldı
Balkan Dağ Koşusu milli takım seçmesi yapıldı

Köprübaşı, Sigorta, Trabzon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 20:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Balkan Dağ Koşusu milli takım seçmesi yapıldı - Son Dakika Spor

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