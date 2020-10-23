Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası yarın Romanya'da yapılacak - Son Dakika

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası yarın Romanya'da yapılacak

23.10.2020 11:47
Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası yarın Romanya'da yapılacak, System.String[]

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası, yarın Romanya'nın Poiana Braşov kentinde düzenlenecek.

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası, yarın Romanya'nın Poiana Braşov kentinde düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada yarışacak ay-yıldızlı ekip Romanya'ya gitti.

20 yaş altı ve büyükler kategorisinde hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluk hedefleyen ay-yıldızlı takım, son yıllardaki başarılı grafiğini Romanya'da da sürdürmeye çalışacak.

Türkiye'nin 12 atletle temsil edileceği organizasyonda yarışacak sporcular şunlar:

Büyük erkekler: Ramazan Karagöz, Abdullah Çakır, Rıdvan Taş.

Büyük kadınlar: Bahar Atalay, Dilan Atak, Jale Başak.

20 yaş altı erkekler: Mehmet Vefa Aydemir, Ramazan Yorulmaz, Bilal Bayramoğlu.

20 yaş altı kadınlar: Ruken Tek, Tuğçe Özkan, Rümeysa Coşkun.

Atletizm, Ramazan, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası yarın Romanya'da yapılacak - Son Dakika Spor

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