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Balkan dernekleri Bulgaristan seçimlerine katılımın yüksek olması için çalışıyor - Son Dakika

Balkan dernekleri Bulgaristan seçimlerine katılımın yüksek olması için çalışıyor

12.11.2021 10:57

Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Balkan dernekleri, 14 Kasım'daki Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'deki çifte vatandaşların da oy kullanımının yüksek olması için çalışırken cumhurbaşkanı adayı olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı'ya destek çağrısında bulundu.

Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Balkan dernekleri, 14 Kasım'daki Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'deki çifte vatandaşların da oy kullanımının yüksek olması için çalışırken cumhurbaşkanı adayı olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı'ya destek çağrısında bulundu.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu, AA muhabirine, Bulgaristan'da bu yıl içinde 3. seçimlerin gerçekleşeceğini söyledi.

Konfederasyon olarak Türkiye çapındaki 10 federasyon ve 300 dernekle birçok bölgede bu seçimlerle ilgili aktif çalışmalar yaptıklarını belirten Mutlu, hem orada yaşayanlar hem de buradaki çifte vatandaşların oy kullanması için lojistik destek verdiklerini anlattı.

Mutlu, Türkiye'de 100'ü aşkın sandık kurulacağını anlatarak, "Dolayısıyla sandık konusunda sıkıntımız yok. Eğer bizim insanımız Bulgaristan'da yaşayan insanlarımızı desteklemek isterse ya da buradaki çifte vatandaşlar oradaki hısmını, akrabasını düşünüyorsa onlar için mutlaka ve mutlaka gidip oy kullanmamız gerekiyor. O kardeşlerimize destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Oy kullanma hakkına sahip herkesi pazar günkü seçimlere katılmaya davet eden Mutlu, şöyle devam etti:

"Seçimlerde bir Türk cumhurbaşkanı adayımız var. Ayrıca birçok milletvekili adayımız var. Adaylarımıza destek vermemiz kesinlikle şart. Orada yaşayanlar da bizim insanımız. Sorunların çözülmesini istiyorsak daha duyarlı olmalıyız. Daha önce bir bildiri yayınlamıştık. Oradaki önceliklerimizi belirtmiştik. Bu önceliklerimizin gerçekleşmesini istiyorsak biz mutlaka ve mutlaka oradaki Türk adaylarını desteklememiz gerekiyor. Türkiye'de 350 bin civarında çifte vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bu vatandaşlarımızın oy kullanma imkanı var. Biz de konfederasyon olarak nerede vatandaşımız yaşıyorsa orada sandık açtırmaya gayret sarf ediyoruz. Bu manada tüm bölgelerdeki çifte vatandaşları bulmaya çalışıyoruz. Gökçeada'da 60-70 civarında çifte vatandaşımız yaşıyor. Bu seçimlerde orada da sandık açtırmayı başardık."

"İnsanlarımız bu seçimlerde biraz daha duyarlı davranacaklar"

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Veli Öztürk de Bulgaristan'daki bu seçimlerde parlamento seçimleriyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birleştirildiğini söyledi.

Seçimlerde Türk cumhurbaşkanı adayının olduğunu anımsatan Öztürk, "Seçimlerde Türk adayımız var, Mustafa Karadayı. İnsanlarımızın Sofya'daki temsiliyet gücümüzün artması için 'bir oy, bir oydur' sloganıyla sandığa giderek Mustafa Karadayı'yı desteklemelerini istiyoruz. Bir Türk'ün Bulgaristan'da cumhurbaşkanı olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Öztürk, daha önceki Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de 98 bin oy kullanıldığını belirterek, "Bu seçimlerde oy potansiyelinin katlanarak artmasını ümit ediyoruz. Tüm çifte vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

"Oyunu kullan, geleceğine sahip çık"

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir de Bulgaristan'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, Bulgaristan'da yaşayan Türkler açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şakir, Bulgaristan'da yaşayan soydaşların, parlamentoda daha güçlü bir şekilde temsil edilmek amacıyla seçimlere yine Hak ve Özgürlükler Hareketi çatısı altında gireceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan dışında yaşayan seçmenlerin bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerine yönelik olarak Türkiye'de de başta Bursa olmak üzere çeşitli kentlerde sandıklar kurulacaktır. Demokrasinin bir gereği olarak Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan herkese 'Oyunu kullan, geleceğine sahip çık' çağrısında bulunuyor, sandık başına giderek, soydaşlarımıza destek vermeye davet ediyoruz."

Balkan dernekleri Bulgaristan seçimlerine katılımın yüksek olması için çalışıyor
Balkan dernekleri Bulgaristan seçimlerine katılımın yüksek olması için çalışıyor
Balkan dernekleri Bulgaristan seçimlerine katılımın yüksek olması için çalışıyor
Balkan dernekleri Bulgaristan seçimlerine katılımın yüksek olması için çalışıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan dernekleri Bulgaristan seçimlerine katılımın yüksek olması için çalışıyor - Son Dakika


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