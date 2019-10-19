Son Dakika Haberleri: Balkan derneklerinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Son Dakika Güncel Balkan derneklerinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Balkan derneklerinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

59 dakika önce

İstanbul'da bir araya gelen Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

Balkan derneklerinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek, System.String[]

İstanbul'da bir araya gelen Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

Bakırköy Botanik Park'ta düzenlenen toplantıya Balkan ve Rumeli dernek temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış Pınarı Harekatı üzerine ABD, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden yapılan açıklamalara tepki gösterilen toplantıda, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle gelişmekte olan ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinliğe katılan Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Aga, Türkiye'nin Kuzey Makedonya açısından her anlamda önemli bir ülke olduğuna vurgu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Türkiye, Rumeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut ile Seray'ın öpüşme sahnesi Arka Sokaklar'a damga vurdu
EPDK Başkanı: Doğal gazda iç tesisat dönüşüm maliyetlerinin kolay ödenebilmesi için çalışma yapıyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 14:46:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkan derneklerinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]