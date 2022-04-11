KIRKLARELİ - Balkan dokumaları, açılan kursla geleceğe aktarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Balkan dokumaları, açılan kursla geleceğe aktarılıyor

11.04.2022 10:59

Trakya'nın önemli kültürel simgelerinden olan ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan el dokumaları, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde geleceğe taşınıyor.

Trakya'nın önemli kültürel simgelerinden olan ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan el dokumaları, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde geleceğe taşınıyor.

Kuzu yününden elde edilen ipliğin kök boya ile renklendirmesi sonrası Balkanlar'dan getirilen miras desenlerin uygulandığı mekikli Poyralı ve Karacakılavuz dokumaları kurslarla nesilden nesile aktarılıyor.

Enstitüde eğitmenler, coğrafi işaretli dokumaların unutulmaması için bugüne kadar 6 kursta 77 kadına eğitim verdi.

Eğitmen ve kursiyerlerin eseri dokumalar, zaman zaman fuarlarda sergileniyor, bazıları satışa sunuluyor.

Enstitünün müdürü Hilal Liliyar Özefsun, AA muhabirine, olgunlaşma enstitülerinin temel misyonunun gelenekseli geleceğe doğru bir şekilde aktarmak olduğunu anlattı.

Balkan geleneği dokumacılığı gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini Belirten Özefsun, "Bizler 6500 yıl öncesine dayanan sanatlarımızdan olan dokumacılığı geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 4 yıldır özellikle Poyralı ve Karacakılavuz dokumaları üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydeden Özefsun, "Bu yıl Balkanların ince peşkir dokumaları üzerine de çalışmalar yapmaya başladık. Dokumaların şöyle bir anlamı var, insanların birbirlerinin gözlerine bakamadığı, konuşamadığı dönemlerde iletişim aracı olmuştur. Kimi bekar bir kız olduğunu anlatmaktadır, kimi gücü sembolize etmektedir." diye konuştu.

Kadınları kurslara davet eden Özefsun, "Ürünlerin sadece belirli bir obje ya da süs olarak değil, aynı zamanda günlük hayatta da kullanılabilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"300 yıllık ürünleri modernize ediyoruz"

Eğitmen Esma Yıldız ise kaybolmaya yüz tutmuş ürünleri yeniden dokuyarak yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Bazı yıpranan dokumaları da modernize ederek bugüne uyarladıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"100-300 yıllık ürünleri sandıktan çıkararak yenileyip modernize ediyoruz. Ürünün büyük ve küçüklüğüne göre dokuma süresi değişiyor. Küçük bir peşkir 1 haftada, büyük olanı 2 haftada modeline göre 3 hafta sürüyor. Dokuduğum ürünler arasında 60 yıllık, 100 yıllık ve 300 yıllık ürünler bulunuyor. Üretirken çok mutlu oluyoruz. Her gün eve gittiğimde oğlumla konuşuyorum 'anne bugün çok mutlusun, ne yaptın?' diyor. 'Bugün ürün bitirdim, desen çıkardım, ürün kurdum' dediğimde evdekiler bile fark ediyor o günkü mutluluğumu."

KIRKLARELİ - Balkan dokumaları, açılan kursla geleceğe aktarılıyor
KIRKLARELİ - Balkan dokumaları, açılan kursla geleceğe aktarılıyor
KIRKLARELİ - Balkan dokumaları, açılan kursla geleceğe aktarılıyor

YORUMLAR
500
KIRIKKALE - Engelli gençler, EKPSS'ye gençlik merkezinde açılan kursta hazırlanıyor KIRIKKALE - Engelli gençler, EKPSS'ye gençlik merkezinde açılan kursta hazırlanıyor KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Balkan dokumaları, açılan kursla geleceğe aktarılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:29:25. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Balkan dokumaları, açılan kursla geleceğe aktarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement