Son Dakika Haberleri: Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında Nail Seyyar Balkan Şampiyonu oldu
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Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında Nail Seyyar Balkan Şampiyonu oldu

20 dakika önce

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonasında Antalyalı güreşçi Nail Seyyar altın madalya kazandı.

Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında Nail Seyyar Balkan Şampiyonu oldu, System.String[]

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonasında Antalyalı güreşçi Nail Seyyar altın madalya kazandı. 92 kg serbest stilde güreşen ve Bulgar rakibine finalde 12-1 gibi ezici bir üstünlük sağlayan Seyyar bu başarısıyla altın madalyanın sahibi oldu. - ANTALYA

Bulgaristan, Sofya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
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