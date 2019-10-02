Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında Nail Seyyar Balkan Şampiyonu oldu
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Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonasında Antalyalı güreşçi Nail Seyyar altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonasında Antalyalı güreşçi Nail Seyyar altın madalya kazandı. 92 kg serbest stilde güreşen ve Bulgar rakibine finalde 12-1 gibi ezici bir üstünlük sağlayan Seyyar bu başarısıyla altın madalyanın sahibi oldu. - ANTALYA
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