Balkan Gençlik Okulu Hırvatistan'da açıldı - Son Dakika

Balkan Gençlik Okulu Hırvatistan'da açıldı

13.03.2021 16:32
Balkan Gençlik Okulu Hırvatistan'da açıldı, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulu Hırvatistan'ın Zagreb ve Rijeka şehirlerinde açıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulu Hırvatistan'ın Zagreb ve Rijeka şehirlerinde açıldı.

Kültürel Diyalog Merkezi iş birliğinde başkent Zagreb'de düzenlenen açılışa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Aziz Hasanoviç de katıldı.

Eren, açılışta yaptığı konuşmada, YTB'nin Türkiye Bursları hakkında bilgi vererek, "Bunun dışında yine akraba topluluklarımıza yönelik sizin gibi dünyanın farklı ülkelerinde, Balkan bölgesinde gençlere yönelik de eğitim programları düzenleyen bir kurum" ifadelerini kullandı.

Balkan Gençlik Okulu'nun bu yıl Hırvatistan'da üçüncü kez düzenlendiğine işaret eden Eren, "İlk iki sene çok güzel, çok verimli bir program gerçekleştirmişiz. Ben, Kültürel Diyalog Merkezimize ve programda emeği geçen herkese, programa katılan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Balkanlar'da yedi farklı ülkede daha gerçekleştiriyoruz"

Programın iki şehirde birden gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Eren, "Ama biz bu Balkan Gençlik Okulu projemizi, sadece Hırvatistan'da değil, Balkanlar'da yedi farklı ülkede daha gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel amacımız, Balkanlar'daki gençlerin birbirleri arasında diyaloğu tesis etmek, dünyaya aynı pencereden bakmalarını sağlamak, onların yalnız olmadığını göstermek" ifadelerini kaydetti.

Eren, 2019 yılı Balkan Gençlik Okulu finalinin Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldığını anımsatarak, Hırvatistan'daki programa katılan bir kısım öğrencinin de bu vesileyle Üsküp'e geldiğini belirtti.

Tüm ülkelerde yapılan Balkan Gençlik Okulu programlarını önemsediklerini söyleyen Eren, "Hırvatistan'da, yapılan Balkan Gençlik Okulu'nu da çok önemsiyoruz" dedi.

YTB Başkanı Eren, "Bizler aslında birbirimize yabancı değiliz. Birincisi; tüm Müslümanlar kardeş olduğu için bizler kardeşiz, ikincisi; bizlerin ataları, dedeleri, bu topraklarda da yaşadılar. Her ne kadar bugün çok mimari eser kalmasa da, onların yaptığı camiler, çeşmeler, bir takım eserler bu topraklarda bulundu. İşte biz bu Balkan Gençlik Okuluyla, tarihten gelen bu kardeşliğimizi tekrardan kurmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Balkan Gençlik Okulu projesinin yanı sıra yürütülen uluslararası 'Türkiye Bursları' programına da değinen Eren, 10 Ocak -20 Şubat tarihleri arasında 188 ülkeden 170 bin başvuru aldıklarını aktararak, "Hırvatistan'dan gelen başvuru sayısını daha da artırmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Sisak'ta bir İslam Merkezi inşa ettiğini hatırlatan Eren, Yunus Emre Enstitüsünün de Türk kültürünü öğretip isteyene Türkçe öğrettiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Balkan Gençlik Okulu Hırvatistan'da açıldı
Balkan Gençlik Okulu Hırvatistan'da açıldı
Balkan Gençlik Okulu Hırvatistan'da açıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Hırvatistan, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balkan Gençlik Okulu Hırvatistan'da açıldı - Son Dakika


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