Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Hırvatistan'da başladı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Hırvatistan'ın Zagreb ve Rijeka şehirlerinde başladı.

Kültürel Diyalog Merkezi iş birliğinde başkent Zagreb'de düzenlenen açılışa YTB Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Aziz Hasanovic de katıldı.

Eren, açılışta yaptığı konuşmada, YTB'nin "Türkiye Bursları" hakkında bilgi vererek "Bunun dışında yine akraba topluluklarımıza yönelik sizin gibi dünyanın farklı ülkelerinde, Balkan bölgesinde gençlere yönelik de eğitim programları düzenleyen bir kurum." diye konuştu.

Balkan Gençlik Okulu'nun bu yıl Hırvatistan'da üçüncü kez düzenlendiğine işaret eden Eren, "İlk iki sene çok güzel, çok verimli bir program gerçekleştirmişiz. Ben, Kültürel Diyalog Merkezimize ve programda emeği geçen herkese, programa katılan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programın iki şehirde birden gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Eren, "Ama biz bu Balkan Gençlik Okulu projemizi, sadece Hırvatistan'da değil Balkanlar'da yedi farklı ülkede daha gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel amacımız, Balkanlar'daki gençlerin birbirleri arasında diyaloğu tesis etmek, dünyaya aynı pencereden bakmalarını sağlamak, onların yalnız olmadığını göstermek." ifadelerini kullandı.

Eren, 2019 yılı Balkan Gençlik Okulu finalinin Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldığını anımsatarak Hırvatistan'daki programa katılan bazı öğrencilerin de bu vesileyle Üsküp'e geldiğini söyledi.

"Bizler aslında birbirimize yabancı değiliz"

Tüm ülkelerde yapılan Balkan Gençlik Okulu programlarını önemsediklerini söyleyen Eren, "Hırvatistan'da yapılan Balkan Gençlik Okulu'nu da çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

YTB Başkanı Eren, "Bizler aslında birbirimize yabancı değiliz. Birincisi, tüm Müslümanlar kardeş olduğu için bizler kardeşiz. İkincisi, bizlerin ataları, dedeleri, bu topraklarda da yaşadılar. Her ne kadar bugün çok mimari eser kalmasa da onların yaptığı camiler, çeşmeler, birtakım eserler bu topraklarda bulundu. İşte biz bu Balkan Gençlik Okuluyla, tarihten gelen bu kardeşliğimizi tekrardan kurmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Balkan Gençlik Okulu projesinin yanı sıra yürütülen uluslararası "Türkiye Bursları" programına da değinen Eren, 10 Ocak-20 Şubat'ta 188 ülkeden 170 bin başvuru aldıklarını aktararak "Bu sene maalesef Hırvatistan'dan 170 binde sadece iki başvuru aldık. Bu sayıyı artırmak istiyoruz." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sisak'ta bir İslam Merkezi inşa ettiğini hatırlatan Eren, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de Türk kültürünü ve Türkçe öğrettiğini sözlerine ekledi.

Hasanovic de Balkan Gençlik Okulu'nun, gençlere entelektüel değer katma gibi önemli bir görev üstlendiğinin altını çizerek programa katılan gençlerin iki ülke arasında yeni köprüler inşa edeceğini dile getirdi.

Bu arada, Sırbistan'daki temaslarının ardından Hırvatistan'a gelen Eren, Hasanovic ve Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı heyeti ile görüştü, cuma namazını Zagreb'deki İslam Kültür Merkezi'nde kıldı.