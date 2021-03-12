NOVİ PAZAR - Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı - Son Dakika

NOVİ PAZAR - Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı

12.03.2021 00:37

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da başladı.

Deniz Feneri (Svetionik) Derneği iş birliğinde Boşnak Ulusal Konseyi'nde düzenlenen açılışa, YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, projenin amacının Balkanlar'ın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerin zihin ile anlam dünyalarını yakınlaştırmak olduğunu ifade ederek, gençlerin birbirlerine yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin Balkan coğrafyası ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sağladığına işaret eden Eren, Balkanlar'ın tamamından her yıl 500'e yakın öğrenciye burs vererek Türkiye'ye getirdiklerini aktardı.

Eren, Balkan Gençlik Okulu kapsamında 4-5 ayda birçok alanda akademik ve kültürel eğitimler verildiğini anlatarak, "Balkan coğrafyası Türkiye için çok önemli. Yahya Kemal der ki 'Bir Türk için dağ varsa Balkan, nehir varsa Tuna'dır.' Osmanlı Devleti de bir Balkan imparatorluğudur esasında." dedi.

Sancak bölgesinin Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Eren, "Burada Müslüman Boşnak kardeşlerimiz yaşıyor. Sırbistan ile olan ilişkilerimize de özel bir zenginlik ve katkı sağlıyorlar. Türkiye müşterek bağları ve geçmişi olan Sırbistan ile buradaki akraba topluluklarımız ile ilişkilerini geliştirirken bizler de YTB olarak faaliyetlerimizle bu sürece katkı vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac da kentteki dinlenme tesislerinde bir futbol sahası da yaptıran YTB'nin, gençlerin birçok alandaki eğitimine katkı sağladığını belirtti.

Novi Pazar'da faaliyet gösteren Deniz Feneri Derneğinin Başkanı Muhamed Demirovic ise projenin gençlere değer olgusunu öğrettiğini ifade ederek, Balkan Gençlik Okulu'nun dördüncü kez Sancak'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Farklı Balkan ülkelerinden gençlerin katıldığı ve ilk kez 2018'de hayata geçirilen Balkan Gençlik Okulu, Sırbistan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova'da da yapılıyor. Projede katılımcılara akademik, kültürel ve tarihi donanımlarını artırmaya ve Balkanlar'ın ortak sorunlarına ortak çözümler üretilmesine yönelik eğitimler veriliyor.

Eren'in Novi Pazar temasları

YTB Başkanı Eren, dün akşam geldiği Novi Pazar'da Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic ve Sancak Müftüsü Senad Halitovic ile görüştü ve Altun Alem Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programına katıldı.

Türkiye Mezunlar Derneği üyeleriyle de bir araya gelen Eren, bugün ayrıca BNV Başkanı Jasmina Curic ve Novi Pazar Belediye Başkanı Bisevac ile toplantılar gerçekleştirdi.

Eren ayrıca, Karadağ'ın Rozaje kentine giderek Boşnak Partisi (BS) Genel Başkanı Rafet Husovic'in cenazesine katıldı.

NOVİ PAZAR - Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı
NOVİ PAZAR - Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı
NOVİ PAZAR - Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı
NOVİ PAZAR - Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Sırbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NOVİ PAZAR - Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı - Son Dakika


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