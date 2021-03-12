Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı - Son Dakika

Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı

12.03.2021 13:40
Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteğiyle Balkan ülkelerinde yaşayan gençlerin akademik, kültürel ve tarihi donanımlarına katkı sunmak için düzenlenen Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi, Sırbistan Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da başladı. Deniz Feneri (Svetionik) Derneği iş birliğinde Boşnak Ulusal Konseyi'nde düzenlenen açılışa YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı. Eren, burada yaptığı konuşmada, projenin amacının Balkanlar'ın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerin zihin ile anlam dünyalarını yakınlaştırmak olduğunu ifade ederek, gençlerin birbirlerine yardımcı olmasını hedeflediklerini söyledi. Projenin Balkan coğrafyası ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sağladığına işaret eden Eren, Balkanlar'ın tamamından her yıl 500'e yakın öğrenciye burs vererek Türkiye'ye getirdiklerini aktardı. Eren, Balkan Gençlik Okulu kapsamında 4-5 ayda birçok alanda akademik ve kültürel eğitimler verildiğini anlatarak, "Balkan coğrafyası Türkiye için çok önemli. Yahya Kemal der ki, 'Bir Türk için dağ varsa Balkan, nehir varsa Tuna'dır.' Osmanlı Devleti de bir Balkan imparatorluğudur esasında" dedi.

Sancak bölgesinin Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Eren, "Burada Müslüman Boşnak kardeşlerimiz yaşıyor. Sırbistan ile olan ilişkilerimize de özel bir zenginlik ve katkı sağlıyorlar. Türkiye müşterek bağları ve geçmişi olan Sırbistan ile buradaki akraba topluluklarımız ile ilişkilerini geliştirirken bizler de YTB olarak faaliyetlerimizle bu sürece katkı vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac da kentteki dinlenme tesislerinde bir futbol sahası da yaptıran YTB'nin gençlerin birçok alandaki eğitimine katkı sağladığını belirtti.

Muhamed Demirovic ise projenin gençlere değer olgusunu öğrettiğini ifade ederek, Balkan Gençlik Okulu'nun dördüncü kez Sancak'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Farklı Balkan ülkelerinden gençlerin katıldığı ve ilk kez 2018'de hayata geçirilen Balkan Gençlik Okulu, Sırbistan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova'da da düzenleniyor. Projede katılımcılara akademik, kültürel ve tarihi donanımlarını arttırmaya ve Balkanlar'ın ortak sorunlarına ortak çözümler üretilmesine yönelik eğitimler veriliyor.

Öte yandan YTB Başkanı Eren, dün akşam geldiği Novi Pazar'da Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic ve Sancak Müftüsü Senad Halitovic ile görüşerek, Altun Alem Camii'nde düzenlenen Miraç Kandili programına katıldı. Türkiye Mezunlar Derneği üyeleriyle de bir araya gelen Eren, bugün de BNV Başkanı Jasmina Curic ve Novi Pazar Belediye Başkanı Bisevac ile toplantılar gerçekleştirdi. Eren ayrıca, Karadağ'ın Rozaje kentine giderek Boşnak Partisi (BS) Genel Başkanı Rafet Husovic'in cenazesine katıldı. - ANKARA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Sırbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Önce kitap sonra röportaj! FETÖ elebaşına destek yağdıran Yunanistan sabrımızı sınıyor Önce kitap sonra röportaj! FETÖ elebaşına destek yağdıran Yunanistan sabrımızı sınıyor         
13:34
Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında         
13:18
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek         
11:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:53:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei