Son Dakika Haberleri: Balkan Göçmeni Kadınlar Kahvaltıda Buluştu

Balkan Göçmeni Kadınlar Kahvaltıda Buluştu

1 saat önce

Sakarya Balkan Göçmenleri Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından kahvaltı programı düzenlendi.

Balkan Göçmeni Kadınlar Kahvaltıda Buluştu, System.String[]
Sakarya Balkan Göçmenleri Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından kahvaltı programı düzenlendi.

Adapazarı ilçesinde bir restoranda bayanlara yönelik kahvaltıda konuşan Dernek Başkanı Erdinç Bilaloğlu, derneğin kadın kollarının isteği üzerine yapılan kahvaltıya ilgi gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beşköprü Mahallesi'ndeki dernek arsasına kültür merkezi yapılması için atılan temelin ardından zemin ve birinci katın çıkıldığını anlatan Bilaloğlu, son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılmaya başlandığını aktardı.

Bilaloğlu, yaz sezonuyla çalışmalara tekrar başlayacaklarını belirterek, önümüzdeki günlerde yapılacak yönetim kurulu toplantısında etkinlikleri belirleyeceklerini kaydetti.

Katılımcı bayanlar, kahvaltının ardından yöresel müzikler eşliğinde eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:50 Kaynak: AA

Adapazarı, Sakarya, Güncel
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