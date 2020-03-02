Balkan Göçmenleri Derneği'nden Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Balkan Göçmenleri Derneği'nden Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Balkan Göçmenleri Derneği'nden Ataç'a ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Balkan Göçmenleri Dernek Başkanı Seyfettin Çalışkan'ı ağırladı.

Balkan Göçmenleri Derneği'nden Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Balkan Göçmenleri Dernek Başkanı Seyfettin Çalışkan'ı ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Balkan Göçmenleri Dernek Başkanı Seyfettin Çalışkan, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Dernek faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi veren Çalışkan, her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olmasından ötürü kendisine teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, sivil toplum kuruluşlarının birlik, beraberlik ve dayanışma anlamında önemli roller üstlendiğine dikkat çekerek, Çalışkan'a ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
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